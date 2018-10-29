Минниханов прибыл в Дубай для участия в Глобальном исламском экономическом саммите

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Основная цель визита — участие в мероприятиях в рамках Глобального исламского экономического саммита (Global Islamic Economy Summit, GIES). Минниханов планирует посетить церемонию открытия GIES-2018, а также провести на полях форума ряд деловых встреч, сообщает пресс-служба президента РТ.

По данным «Татар-информ», глава РТ встретится с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем Дубая Мохаммедом бен Рашедом Аль Мактумом, а также президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. Кроме того, в рабочем графике Минниханова запланирован рабочий ужин с членом правящей семьи эмирата Дубай шейхом Ахмедом бен Дальмуком Джумой Аль Мактумом.

Напомним, что в июле Минниханов встретился в Казани с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.