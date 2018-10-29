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Нефтяные компании попросили правительство поднять цены на бензин на 4-5 рублей за литр — СМИ

23:56, 29.10.2018
Нефтяные компании попросили правительство поднять цены на бензин на 4-5 рублей за литр — СМИ
Фото: pixabay.com

Представители нефтяной отрасли на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обратились к правительству с просьбой повысить отпускные цены на бензин на 4-5 рублей за литр.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники и участников совещания с нефтяниками в правительстве, нефтяники предлагали поднять цены с нового года.

По словам одного из собеседников, компании «просто жаловались правительству на свои проблемы и в 4–5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива».

«Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут», — уверен он

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Напомним, правительство РФ с 1 января 2019 года решило повысить акцизы на бензин на 3,7 тыс. рублей на тонну и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей.

ПромышленностьЭнергетика
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