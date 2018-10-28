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«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 2:1

16:58, 28.10.2018
«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 2:1
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» победил дома подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе уфимцев отличились Вячеслав Основин и Йоонас Кемппайнен. Гости ответили шайбой Артёма Швец-Рогового.

Ранее «Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1. Завтра команда из Уфы примет московское «Динамо».

СпортХоккей Башкортостан
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