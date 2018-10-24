«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл СКА со счетом 2:1

Уфимский «Салават Юлаев» переиграл СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Первыми счет открыли гости. На 14-й минуте отличился Никита Гусев. Во втором периоде Антон Бурдасов сравнял счет (40-я минута). Победную шайбу под конец третьего периода забросил Теему Хартикайнен (60-я минута).

Таким образом, после 21 игры «Салават Юлаев» набирает 28 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. СКА после 20 игр имеет 31 очко и идет на третьем месте в Западной конференции.

В следующем матче уфимцы 28 октября встретятся с «Витязем» из Подольска.

В предыдущем матче «Салават Юлаев» в овертайме уступил «Авангарду» со счетом 0:1.