В Казани выпал первый снег — фото и видео из соцсетей
В Казани сегодня выпал первый снег. «Реальное время» собрало фотографии и видео из социальных сетей, на которых запечатлен этот момент.
Публикация от Ден (@den_klimakov) 28 Окт 2018 в 5:52 PDT
В Казани первый снег! pic.twitter.com/FikvvzMgxJ
— Алмаз Нурлыев (@AlmazAktanysh) 28 октября 2018 г.
Публикация от ᴅᴍɪᴛʀɪʏ ᴢʜᴀʟᴅᴀᴋ (@zhaldak) 28 Окт 2018 в 1:20 PDT
Я не буду писать, что в Казани первый снег и точно не прикреплю фотку pic.twitter.com/VkBtDXIwAr
— недокодер метоварщик (@ah_teg) 28 октября 2018 г.
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Публикация от 乔立 (@qiao_liaaaa) 28 Окт 2018 в 5:39 PDT
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Казань» задерживается прибытие и вылет ряда рейсов. Это связанно с неблагоприятными погодными условиями.
Между тем, ГИБДД Татарстана рекомендовало жителям республики не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости из-за плохой погоды.Общество Татарстан
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