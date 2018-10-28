В Казани выпал первый снег — фото и видео из соцсетей

Фото: скриншот

В Казани сегодня выпал первый снег. «Реальное время» собрало фотографии и видео из социальных сетей, на которых запечатлен этот момент.

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Публикация от Ден (@den_klimakov) 28 Окт 2018 в 5:52 PDT



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Публикация от ᴅᴍɪᴛʀɪʏ ᴢʜᴀʟᴅᴀᴋ (@zhaldak) 28 Окт 2018 в 1:20 PDT



Я не буду писать, что в Казани первый снег и точно не прикреплю фотку pic.twitter.com/VkBtDXIwAr

— недокодер метоварщик (@ah_teg) 28 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Казань» задерживается прибытие и вылет ряда рейсов. Это связанно с неблагоприятными погодными условиями.

Между тем, ГИБДД Татарстана рекомендовало жителям республики не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости из-за плохой погоды.