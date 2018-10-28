В Казани из-за непогоды задерживается ряд авиарейсов

В международном аэропорту «Казань» задерживается прибытие и вылет ряда рейсов. Это связанно с неблагоприятными погодными условиями.

«Неблагоприятные погодные условия (снег с дождем при температурных условиях, близких к отрицательным значениям, и сильным боковым ветром) повлияли на выполнение полетов в МА «Казань»: рейсы «Аэрофлота» — 1190, ИАЕ 4567 и UZB 697 — приняли решение уйти на запасной аэродром», — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, остальные рейсы выполняются по расписанию. Согласно данным онлайн-табло, рейс «Аэрофлота» SU 1277 вылетит с задержкой на 3,5 часа: в 14.20 вместо запланированного вылета в 10.50. Задержатся и другие рейсы авиакомпании по маршруту Казань — Москва Шереметьево (SU 1191, SU 1281). С задержкой на 2 часа вылетят из Казани самолеты «Эйр Астаны» и «ИрАэро».