ГИБДД рекомендовало жителям РТ не выезжать за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды

ГИБДД Татарстана рекомендовало жителям республики не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости из-за плохой погоды. Об этом сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Также инспекторы призывают водителей заменить летние шины на зимние и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Казань» задерживается прибытие и вылет ряда рейсов. Это связанно с неблагоприятными погодными условиями.