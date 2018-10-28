Новости общества

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД рекомендовало жителям РТ не выезжать за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды

15:54, 28.10.2018
ГИБДД рекомендовало жителям РТ не выезжать за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИБДД Татарстана рекомендовало жителям республики не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости из-за плохой погоды. Об этом сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Также инспекторы призывают водителей заменить летние шины на зимние и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Казань» задерживается прибытие и вылет ряда рейсов. Это связанно с неблагоприятными погодными условиями.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты