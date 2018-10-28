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Отец, убивший двух мальчиков-близнецов в Башкирии, хотел «избавить их от мучений»

12:20, 28.10.2018

Следователи в Башкирии установили, что было написано в записке, оставленной отцом, убившим двух сыновей-близнецов в Башкирии.

По информации РИА Новости, мужчина написал, что хотел «избавить от мучений» детей. Стоит отметить, что семья была благополучной, на учете у органов опеки не состояла.

Напомним, трагедия произошла 27 октября под Уфой. Предварительно, мужчина задушил двух детей, после чего закопал их в саду и покончил жизнь самоубийством.

Общество Башкортостан
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