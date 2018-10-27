СМИ: на теле отца, убившего мальчиков-близнецов в Башкирии, найдена предсмертная записка

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства убийства двух близнецов собственным отцом.

Инцидент произошел 27 октября. Предварительно, мужчина задушил двух детей, после чего закопал их в саду и покончил жизнь самоубийством. По информации ProUfu.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на теле мужчины найдена предсмертная записка, содержание которой остается неизвестным.

Кроме того, у детей было серьезное заболевание и отмечались признаки гиперактивности, поэтому они не могли посещать занятия в школе и обучались с учителем на дому. Знакомая отца детей рассказала, что мужчина был «очень добрым и отзывчивым парнем», любил играть на гитаре и даже выступал в качестве музыканта. Также, по ее словам, у него самого были проблемы со здоровьем – ему поставили диагноз ДЦП.

Добавим, жена мужчины находилась вне дома во время случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее в Перми раскрыли убийство двух девочек, совершенное 12 лет назад жителем Удмуртии.