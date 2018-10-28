Синоптик предупредила жителей Удмуртии о снеге сегодня

Синоптик Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина предупредила жителей республике о снеге в ближайшие часы.



«К Ижевску осадки преимущественно в виде снега придут во второй половине дня воскресенья (около 15-16 часов). Основной снег ожидается вечером», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

Отмечается, что фронт сейчас проходит в Казани.

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода. Местами по республике мокрый снег. Максимальная температура днем составит от +3°С до +8°С.