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Синоптик предупредила жителей Удмуртии о снеге сегодня

11:58, 28.10.2018
Синоптик предупредила жителей Удмуртии о снеге сегодня
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Синоптик Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина предупредила жителей республике о снеге в ближайшие часы.

«К Ижевску осадки преимущественно в виде снега придут во второй половине дня воскресенья (около 15-16 часов). Основной снег ожидается вечером», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

Отмечается, что фронт сейчас проходит в Казани.

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода. Местами по республике мокрый снег. Максимальная температура днем составит от +3°С до +8°С.

Общество Удмуртия
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