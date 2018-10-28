В Татарстане возможна гололедица, мокрый снег и до +8°С

Сегодня, 28 октября, в Татарстане ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Утром, днем осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный, порывами до 15—20 м/с. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +1°С до -4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +3°С до +5°С.



Накануне МЧС предупредило о сильном ветре в Татарстане 28 октября.