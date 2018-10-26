В октябре в Набережных Челнах зафиксировали четыре случая заболевания корью

В октябре в Набережных Челнах зафиксировали четыре случая заболевания корью.

«Достаточно критична ситуация сегодня в набережных Челнах. Зарегистрировано четыре официальных случая кори. В настоящее время нам приходится всех детей с какой-либо сыпью или малейшими подозрениями на инфекцию госпитализировать. Для того, чтобы госпитализировать всех контактных, нам пришлось перепрофилировать больницу Тукаевского района. Проведена серьезная работа на уровне города, изменена полностью маршрутизация пациентов», – первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов на пресс-конференции в «Татар-информ».

По его словам, разновидность кори, зарегистрированная у детей в Челнах, имеет минимальные признаки проявления.

Ранее в августе Роспотребнадзор предупреждал о вспышке кори в странах Америки.