Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в странах Америки

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян, планирующих поездки в страны Северной и Южной Америки, о неблагополучной эпидемиологической обстановки в регионе.



С начала 2018 года 11 стран региона сообщили о 2,4 тыс. лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью, в том числе Венесуэла (1,6 тыс. случаев), Бразилия (0,6 тыс.), США (91 случай), Канада (19), Колумбия (40), говорится в сообщении надзорного ведомства.

Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу. Отмечается, что в структуре заболевших корью преобладают дети.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян, планирующих поездку в Индию, о вспышке лептоспироза на юге страны.