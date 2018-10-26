Глава ФАС: условий для роста цен на хлеб в России нет

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что в России нет условий для роста цен на хлеб. По его словам, для ограничения роста правительство может ограничить экспорт зерна.

«Условий для роста цен на хлеб нет <...> На самом деле, при таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Напомним, что в Татарстане цены на социальный хлеб подняли на 16%. В то же время красноярские производители предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 8—12%. Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил о необходимости поддержать цены на государственном уровне.