Айрат Хайруллин прокомментировал повышение цен на хлеб в Татарстане

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин прокомментировал ситуацию с повышением цен на хлеб в Татарстане и в целом по России.

Депутат считает, что сохранять стоимость социально значимых продуктов необходимо на государственном уровне.

«Профицитный госбюджет РФ позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия», — рассказал Хайруллин «Реальному времени».

Сдержать рост цен на продукты, по мнению депутата, поможет также специально разработанный механизм удешевления дизельного топлива и электричества для сельхозпроизводителей.

Хайруллин также считает, что правительство Татарстана, со своей стороны, предпримет необходимые меры по снижению социальной напряженности.



Напомним, что с середины октября розничных цены на социальные виды хлеба в Татарстане выросли на 16%. Производители пытались таким способом добиться выделения дотаций, но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось.