Горбачев заявил о начале гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет началом новой гонки вооружений.



«Анонсирована новая гонка вооружений», — написал Горбачев для The New York Times.

Он отметил, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

«Я не хочу терять надежду. Я надеюсь, что Россия займет твердую, но сбалансированную позицию. Я надеюсь, что союзники Америки с трезвым размышлением откажутся от пусковых установок для новых американских ракет», — добавил Горбачев.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. Президент России накануне обсуждал этот вопрос на встрече с помощником Трампа Джоном Болтоном.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД «быстро и эффективно».