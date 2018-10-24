Путин пообещал «быстро» и «эффективно» ответить на выход США из Договора РСМД

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД.

«Отвечая прямо на Ваш вопрос, сможем ли мы ответить, – сможем, и это будет очень быстро и эффективно» — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



В свою очередь, Конте заявил, что Италия на фоне заявлений США о ДРСМД «живет с тревогой», поскольку речь идет о ракетах средней и меньшей дальности.



«Я выскажу тоже Президенту Трампу в телефонном разговоре, что Италия по традиции, как всегда, сделает все возможное для того, чтобы предложить свой вклад в то, чтобы по этому вопросу сохранялось окно диалога» — заявил итальянский премьер.



Отметим, что по итогам переговоров главы российского государства и премьер-министра Италии подписан пакет двусторонних соглашений экономического характера.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. Президент России накануне обсуждал этот вопрос на встрече с помощником Трампа Джоном Болтоном.