На месте Казанского порохового завода могут построить технопарк или IT-парк

На месте Казанского порохового завода после возможного переноса в удмуртский Кизнер могут построить технопарк или IT-парк. Об этом рассказала главный архитектор столицы Татарстана Татьяна Прокофьева.

Она отметила, что жилых домов на месте завода не будет. По ее словам, разработчики нового генплана Казани рассматривали разные варианты использования территории завода и пришли к выводу, что жилая застройка там не впишется в существующую дорожную сеть, пишет «Татар-информ».

Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако пока конкретные сроки переноса завода неизвестны.