Мошенники рассылали в WhatsApp ложные аудиосообщения о выплатах в Пенсионном фонде Удмуртии

Отделение ПФР по Удмуртии предупреждает жителей региона о мошенниках, рассылающих ложные сообщения в WhatsApp.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в аудиофайле говорится, что необходимо подойти до 1 ноября в Пенсионный фонд с паспортом и выпиской от банка и потребовать 720 рублей, которые «по закону выплачиваются всем пенсионерам».

«Данная информация не соответствует действительности. Пенсионный фонд России ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий — с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам — с 1 августа. Другие «прибавки» к пенсиям не запланированы», — пояснили в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее в Пермском крае мошенники, выступая от партии ЛДПР, требовали у жителей региона номера банковских карт.