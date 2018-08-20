Мошенники под видом ЛДПР требуют у пермяков номера банковских карт

В Пермском крае мошенники, выступая от партии ЛДПР, требуют у пермяков номера банковских карт. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава регионального отделения либерально-демократической партии Олег Постников.

Злоумышленники отправляют на номера SMS-сообщения якобы от представителей ЛДПР. Преступники пишут, что партия выделяет пять тысяч рублей в рамках новой программы по социальной помощи населению. Для получения средств они просят выслать номер банковской карты Сбербанка.

«Обращаю ваше внимание, что данные SMS-сообщения не имеют ничего общего с ЛДПР и лицами, представляющими партию в регионе», — отметил Постников.

Напомним, ранее в Саратове осудили мужчину, который пять лет выдавал себя за сотрудника ФСБ.