Налоговая согласовала с правительством РФ параметры налогового режима для самозанятых

Федеральная налоговая служба согласовала с кКабмином основные параметры налогового режима для самозанятых. Его планируют в следующем году ввести в Татарстане, Москве, Подмосковье и Калужской области.

Так, самозанятыми могут признать тех, кто работает без начальника и создает продукт без посредников. При этом их оборот должен составить 2,4 млн рублей в год, что составляет около 400 тыс. рублей в месяц.

Предполагается установить им и низкую налоговую ставку — в 4%. Деньги будут идти в фонд медицинского страхования, а в Пенсионный фонд самозанятый будет платить по желанию, передает RG.ru.

Напомним, в правительстве также обсуждали и возможность обязать самозанятых дополнительно к 4—6% налога платить в месяц не менее 3 тыс. рублей в ПФР. Такой вариант не одобрили в Минфине.