Налоговая согласовала с правительством РФ параметры налогового режима для самозанятых
Федеральная налоговая служба согласовала с кКабмином основные параметры налогового режима для самозанятых. Его планируют в следующем году ввести в Татарстане, Москве, Подмосковье и Калужской области.
Так, самозанятыми могут признать тех, кто работает без начальника и создает продукт без посредников. При этом их оборот должен составить 2,4 млн рублей в год, что составляет около 400 тыс. рублей в месяц.
Предполагается установить им и низкую налоговую ставку — в 4%. Деньги будут идти в фонд медицинского страхования, а в Пенсионный фонд самозанятый будет платить по желанию, передает RG.ru.
Напомним, в правительстве также обсуждали и возможность обязать самозанятых дополнительно к 4—6% налога платить в месяц не менее 3 тыс. рублей в ПФР. Такой вариант не одобрили в Минфине.ОбществоВласть Татарстан
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