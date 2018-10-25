Минниханов: убытки бизнеса в Татарстане на 25 млрд рублей больше, чем в год крушения «Татфондбанка»

Сегодня на совещании в кабмине президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на рост убытков бизнеса в республике. Он отметил, что в прошлом году убытки можно было объяснить крахом «Татфондбанка».

Тем не менее за 9 месяцев 2018 года убытки выросли почти на 50% до 78,5 млрд рублей.

«Убыточных предприятий на 25 млрд больше, чем в прошлом году, у нас же «Татфондбанк» в прошлом году был, в этом году не было таких событий», — передает слова президента РТ корреспондент «Реального времени».

Глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин отметил, что из них 10 млрд убытка показал «Аммоний».

«Все предприятия знаем, будем работать», — заверил главу республики руководитель налоговой службы.

Напомним, что на совещании Минниханов также выступил в защиту самозанятых граждан и пообещал «дать по башке» за переход предприятий на «серые схемы». Подробнее читайте в материале «Реального времени».