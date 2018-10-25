Новости общества

09:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Осипова врио главы Забайкалья

09:18, 25.10.2018
Путин назначил Осипова врио главы Забайкалья
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Об этом глава государства сообщил во время встречи с Осиповым.

Встреча прошла накануне. Осипов рассказал президенту о планах по социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба Кремля.

«В настоящее время подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае. В их числе — освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других», — отметил он.

Напомним, 11 октября стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой. Она объяснила свое решение «внутренними мотивами». Политологи ранее включили Жданову в список губернаторов, которые с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.

Позже стало известно, что Жданова может стать заместителем министра просвещения России Ольги Васильевой.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты