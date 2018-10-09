В российских регионах 14 глав могут не переизбраться на второй срок — СМИ

Главы 14 российских регионов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.

Из глав регионов ПФО в списке есть Юрий Берг (Оренбургская область) и Сергей Морозов (Ульяновская область).

Также в перечень попали Наталья Жданова (Забайкальский край), Александр Бердников (Алтай), Александр Михайлов (Курская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Алексей Орлов (Калмыкия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Марина Ковтун (Мурманская область), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Борис Дубровский (Челябинская область), Василий Голубев (Ростовская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Алексей Островский (Смоленская область), пишет РБК со ссылкой на доклад «Индекс избираемости глав субъектов РФ», подготовленный совместно Центром электоральных практик и Политической экспертной группой.

Авторы исследования сделали свои выводы на основе оценок региональных и федеральных экспертов. Им предлагали оценить действующих глав субъектов по пятибалльной шкале: в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе, степени социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений, степени влияния административного ресурса на результаты выборов.



Ранее президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье, а также назначил новых глав Липецкой и Курганской областей. Последней отставкой было увольнение губернатора Санкт-Петербурга.