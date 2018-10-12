Экс-губернатор Забайкальского края Жданова может стать замминистра просвещения — СМИ

Подавшая в отставку губернатор Забайкальского края Наталья Жданова станет заместителем министра просвещения России Ольги Васильевой.

О переходе Ждановой в Министерство просвещения сообщил источник «Коммерсанта» в администрации региона, не уточнив подробностей.

Накануне стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой. Она объяснила свое решение «внутренними мотивами». Политологи ранее включили Жданову в список губернаторов, которые с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края до сих пор не назначен. Сейчас обязанности губернатора исполняет замглавы правительства Забайкальского края Александр Кулаков.