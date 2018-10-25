Суд отказался заочно арестовывать экс-главу рухнувшего банка «Советский»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в заочном аресте бывшего председателя совета директоров и сына основателя банка «Советский» Станислава Митрушина. Станислава Митрушина обвиняют в хищении из банка 150 млн рублей.

Ему вменяют в вину по мошенничеству в особо крупном размере. К делу о хищении из «Советского» его привлекли в июле этого года, но он скрылся от органов следствия и фактически обвинение не было предъявлено, пишут «Ведомости».

Заочно арестовать обвиняемого можно только в случае, если его объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом банк «Советский».



Напомним, 3 июля Центробанк отозвал у банка «Советский» лицензию на осуществление банковских операций. МВД объявило в международный розыск владельца кредитной организации и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина по делу о мошенничестве. По оценке АСВ, обязательства банка превышают 37 млрд рублей.