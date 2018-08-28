Банк «Советский» признали банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом банк «Советский».
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в картотеке абитражных дел.
Напомним, 3 июля Центробанк отозвал у банка «Советский» лицензию на осуществление банковских операций. МВД объявило в международный розыск владельца кредитной организации и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина по делу о мошенничестве. По оценке АСВ, обязательства банка превышают 37 млрд рублей.
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