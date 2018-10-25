ЦБ РФ не поддержал создание рабочей группы для помощи вкладчикам обанкротившихся банков

В Банке России заявили, что не поддерживают создание рабочей группы для помощи вкладчикам рухнувших банков.

«Мы не поддерживаем создание рабочей группы или комиссии, цели которой противоречат законодательству и компрометируют систему страхования вкладов», — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

В Банке России сообщили, что возмещение вкладчикам банков полностью оговорено в законодательстве, в том числе порядок возмещения сумм, превышающих страховую сумму в 1,4 млн рублей.

«Банк России считает единственно возможным взыскивать средства для возмещения вкладчикам в строгом соответствии с законодательством», — отметили в ЦБ РФ.

Ранее в ходе заседания совета по стратегическому развитию Силуанов заявил, что Минфин, Центробанк и АСВ могли бы создать рабочую группу для помощи вкладчикам рухнувших банков.

