Новости экономики

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин, ЦБ и АСВ могут создать группу для помощи вкладчикам

11:57, 24.10.2018
Минфин, ЦБ и АСВ могут создать группу для помощи вкладчикам
Фото: kremlin.ru

Минфин, Банк России и АСВ могут создать специальную рабочую группу для помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией.

«Думаю, что вместе с Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов нужно создать рабочую группу, посмотреть по ряду банков, по тем вкладчикам, которые последнее, что называется, вложили в банки, а эти банки обанкротились. У нас такая практика была по валютным ипотечникам», — цитирует ТАСС первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что у республики есть пути решения проблемы дольщиков, обманутых вкладчиков и жителей аварийных домов. Он подчеркнул, что для их решения в соответствии с законодательством необходимо время.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок