Минфин, ЦБ и АСВ могут создать группу для помощи вкладчикам

Минфин, Банк России и АСВ могут создать специальную рабочую группу для помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией.



«Думаю, что вместе с Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов нужно создать рабочую группу, посмотреть по ряду банков, по тем вкладчикам, которые последнее, что называется, вложили в банки, а эти банки обанкротились. У нас такая практика была по валютным ипотечникам», — цитирует ТАСС первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что у республики есть пути решения проблемы дольщиков, обманутых вкладчиков и жителей аварийных домов. Он подчеркнул, что для их решения в соответствии с законодательством необходимо время.