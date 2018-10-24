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Арбитраж отложил рассмотрение иска «Татнефти» против Украины на $144 млн до декабря

17:20, 24.10.2018
Арбитраж отложил рассмотрение иска «Татнефти» против Украины на $144 млн до декабря
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Арбитражный суд Ставропольского края отложил рассмотрение иска «Татнефти» к Украине по взысканию долга $144 млн до 13 декабря.

Кроме того, судья отклонил ходатайства представителя Украины о приостановлении рассмотрения дела как минимум на шесть месяцев для получения времени на работу с документами и по вопросу эффективной юрисдикции в связи с невозможностью наложения взыскания на здание санатория им. Н.А. Семашко. Также суд привлек к делу в качестве третьего лица представителей этого оздоровительного учреждения, пишет ТАСС.

Ранее украинские власти потребовали от Федерального суда округа Колумбия (США) отменить решение о необходимости выплатить компенсацию «Татнефти», размер которой вырос до $146 млн. Киев считает, что суд не мог рассматривать дело, поскольку компания не является частной.

«Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.

ПромышленностьНефть Татарстан
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