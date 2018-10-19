Украина заявила суду США, что «Татнефть» не является частной компанией

Украинские власти потребовали от Федерального суда округа Колумбия (США) отменить решение о необходимости выплатить компенсацию «Татнефти», размер которой вырос до $146 млн. Киев считает, что суд не мог рассматривать дело, поскольку компания не является частной.

«На всех стадиях разбирательства в Соединенных Штатах украинская сторона утверждает, что обладает иммунитетом, несмотря на подписание Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, и что заявление «Татнефти» о признании арбитражного решения может быть рассмотрено американским судом лишь в исключительном случае, в соответствии с оговоркой к Закону США о суверенном иммунитете иностранных государств (FSIA)», — передает РАПСИ.

Однако если «Татнефть» контролируется властями Татарстана, как утверждает украинская сторона, то условие исключительности по FSIA должно быть пересмотрено, а значит Киев сможет не выплачивать компенсацию.

Напомним, что сегодня также должно состоятся рассмотрение иска «Татнефти» к Украине в ставропольском Арбитражном суде.

Ранее Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску татарстанской компании.

«Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.