Компенсация по иску «Татнефти» к Украине выросла до $146 млн

Сумма компенсации по иску «Татнефти» к Украине с учетом процентов выросла до $146 млн. Ранее она составляла $144 млн.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя татарстанской компании, заседание суда, на котором было вынесено это решение, прошло 28—29 июня.

Ранее Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской «Татнефти».