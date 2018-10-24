Хосеп Гвардиола: «Зинченко молод, и у него явно еще будут шансы»

Накануне «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов победил донецкий «Шахтер» в Харькове — 3:0. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие в заявке на этот поединок экс-уфимского хавбека Александра Зинченко:



– Для меня это нелегкое решение. У нас много футболистов, все хотят быть на поле. Мы общались накануне, он был полностью готов. Зинченко молод, и у него явно еще будут шансы. Не поставил его в состав по простым соображениям: обычно он действует слева в обороне, если бы Менди не сыграл из-за травмы, там мог выйти Ляпорт, справа также есть Уокер и Стоунз, который вообще-то центральный защитник, из хавбеков в запас включил Бернарду Силву и Фила Фодена. Зинченко прекрасно тренируется и играет, я им доволен, однако нужно было сделать выбор, и сейчас он таков, — сказал наставник английского клуба.