БК «Уфимец» разгромом «Эльбруса» закончил домашнюю серию

Баскетболисты «Уфимца» успешно провели домашний тур Суперлиги-2, одержав в четырех матчах по две победы над ставропольским «Динамо» и черкесским «Эльбрусом». Во втором матче с «Эльбрусом» уфимцы победили со счетом 105:65.

После этих игр подопечные Руслана Бокова уверенно возглавили турнирную таблицу. Первое место «Уфимец» делит с «Чебоксарскими Ястребами», которые также идут без поражений. Башкирский коллектив обошел соперника по разнице пропущенных и забитых мячей.

Следующие игры баскетболисты из Уфы проведут на выезде 3 и 4 ноября с командой «Тамбов», а 7 и 8 ноября встретятся с московской «Руной-Баскет».