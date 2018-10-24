Ипотека с господдержкой в Банке «Аверс» для семей с детьми

Банк «Аверс» предлагает ипотечные кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой 2.0» со ставкой 6% годовых. Улучшить жилищные условия благодаря программе могут семьи, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

«Банк «Аверс» активно участвует в реализации мер государственной поддержки ипотечного кредитования, которые позволяют сохранить доступность жилищных кредитов и поддержать строительную отрасль в целом, — комментирует действие программы Аида Волкова, врио председателя правления Банка.

Кредит на выгодных условиях можно оформить на строящееся или готовое жилье. Согласно условиям программы, льготная ставка 6% годовых действует первые 3 года с даты выдачи кредита при рождении в семье второго ребенка и 5 лет в случае рождения третьего ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 года. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2% годовых (для сотрудников предприятий, входящих в Группу компаний ТАИФ на 1,5% годовых).

Программа с господдержкой также позволяет рефинансировать уже существующий кредит, ранее полученный в стороннем банке на цели приобретения жилья в новостройке. Максимальная сумма кредита при этом предоставляется в размере не более 80% от стоимости жилья.

Срок кредитования по ипотеке с господдержкой может составить от 1 года до 20 лет, размер кредита — до 3 млн рублей. Первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, к тому же в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Размер ежемесячного платежа будет зависеть от размера первоначального взноса. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья и залогового имущества.

Подробную информацию об ипотеке с государственной поддержкой и других предложениях для физических лиц можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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