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Происшествия

Арестованного подрядчика ГЖФ оштрафовали на 10 тысяч рублей

12:41, 24.10.2018 1
Арестованного подрядчика ГЖФ оштрафовали на 10 тысяч рублей
Фото: Реальное время

Прокуратура Высокогорского района привлекла к административной ответственности гендиректора стройфирмы «БарсЭлитСтрой+» Завдята Камалова. За невыплату зарплаты в установленный срок он наказан штрафом в 10 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве сообщают, что проверка проводилась по заявлениям двух работников предприятий, которым задолжали более 577 тысяч рублей с декабря 2017 года по июль 2018 года.

Напомним, ранее по факту невыплаты работникам «БЭС+» зарплаты свыше двух месяцев на сумму более 2 млн рублей Следком возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц. А позже обвинил Завдята Камалова в хищении 102 млн рублей Госжилфонда РТ при строительстве 14 социальных объектов.

Сейчас Камалов под домашним арестом, вину он не признает.

ПроисшествияБизнесОбществоНедвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:45
    смешно. Пол ляма не заплатил и 10 тысяч штраф
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