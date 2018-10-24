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Правительство может разрешить импорт товаров без разрешения владельца бренда

09:21, 24.10.2018
Правительство может разрешить импорт товаров без разрешения владельца бренда
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в Гражданский кодекс, которые легализуют импорт некоторых видов товаров без прямого разрешения владельцев брендов (параллельный импорт).

Поправки позволят правительству с 2021 года на срок до 5 лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Предполагается, что параллельный импорт разрешат в четырех случаях: «если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах».

Отмечается, что пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов. По мнению ведомства, легализация параллельного импорта может увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен.

Ранее ФАС подготовила поправки, согласно которым в России могут начать блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, нарушивших антимонопольное законодательство.

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