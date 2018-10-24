ФАС предложила блокировать сайты нарушителей антимонопольного законодательства

В России могут начать блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, нарушивших антимонопольное законодательство. Соответствующие поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Кодекс об административных правонарушениях.



Предполагается, что суд будет выносить решение о блокировке, затем информация об этом будет направлена в Роскомнадзор, который даст команду операторам связи ограничить доступ к ресурсу.

Блокировать сайты предлагается на срок до 90 дней. Отмечается, что ресурс можно будет разблокировать, когда компания устранит нарушение.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что комиссия при снятии наличных в банкомате чужого банка должна быть нулевой, как и плата за перевод денег внутри кредитной организации.