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ФАС предложила блокировать сайты нарушителей антимонопольного законодательства

06:58, 24.10.2018
ФАС предложила блокировать сайты нарушителей антимонопольного законодательства
Фото: realnoevremya.ru

В России могут начать блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, нарушивших антимонопольное законодательство. Соответствующие поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Кодекс об административных правонарушениях.

Предполагается, что суд будет выносить решение о блокировке, затем информация об этом будет направлена в Роскомнадзор, который даст команду операторам связи ограничить доступ к ресурсу.

Блокировать сайты предлагается на срок до 90 дней. Отмечается, что ресурс можно будет разблокировать, когда компания устранит нарушение.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что комиссия при снятии наличных в банкомате чужого банка должна быть нулевой, как и плата за перевод денег внутри кредитной организации.

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