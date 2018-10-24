ЦБ сохранит ключевую ставку до декабря — СМИ

Экономисты заявляют, что заседание совета директоров Центробанка в пятницу, 26 октября, пройдет спокойно. Ключевая ставка останется на уровне 7,5%. При этом в декабре она может быть повышена в случае новых санкций или девальвации.



После сентябрьской девальвации рынки успокоились — рубль, после того как ЦБ повысил ключевую ставку и перестал покупать валюту, подорожал на 4% в долларах, пишут «Ведомости» со ссылкой на главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрия Полевого.

«Инфляция, правда, ускорилась до 3,5% в годовом выражении, за месяц может достичь и 3,6%. Но прогноз ЦБ на конец года, 3,8—4,2%, все еще сбывается, а инфляционные ожидания, хотя и превысили 10% в сентябре, выросли меньше, чем обычно», — указывает издание.

Отмечается, что экономика растет тоже в пределах прогноза ЦБ — на 1,6% за 9 месяцев в годовом выражении.



Напомним, в сентябре 2018 года Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года на 0,25% — до 7,5%. Это повлекло за собой укрепление рубля, который резко начал слабеть в ходе торгов на фоне заявлений США о введении «жестких санкций» из-за дела Скрипалей.