Рубль укрепился к доллару и евро на фоне повышения ключевой ставки

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро на Московской бирже на фоне повышения Банком России ключевой ставки.



Курс доллара составил 68,01 рубля в 19:00, что на 23,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,24 рубля, опустившись на 53,25 копейки, передает «Интерфакс». Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 37,03 копейки — до 73,07 рубля.

Отмечается, что рынок ожидал от ЦБ сохранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.



Напомним, сегодня Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года -на 0,25%, до 7,5%. Ранее Рубль резко начал слабеть в ходе торгов на фоне заявлений США о введении «жестких санкций» из-за дела Скрипалей.