ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года

Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5—5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.



Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5% — до 17%.

Отмечается, что Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание совета директоров пройдет 26 октября.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки.