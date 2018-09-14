ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года
Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%.
«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5—5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.
Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5% — до 17%.
Отмечается, что Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание совета директоров пройдет 26 октября.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки.Экономика
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