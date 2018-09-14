Новости экономики

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года

13:31, 14.09.2018
ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5—5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.

Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5% — до 17%.

Отмечается, что Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание совета директоров пройдет 26 октября.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок