Хашкаджи планировали освободить через два дня в случае отказа вернуться на родину – СМИ

Саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи планировалось держать против его воли в безопасном месте на территории Турции с целью убедить его вернуться на родину и в случае отказа освободить.



Это следует из предварительных выводов расследования убийства журналиста, начатого Эр-Риядом. Группа из 15 саудовцев, прибывших в Стамбул с тайным заданием, не планировали расправляться с Хашкаджи, передает NBC со ссылкой на источники из числа должностных лиц Саудовской Аравии.

Согласно плану, группа планировала поговорить с Хашкаджи в диппредставительстве и в случае его отказа вернуться на родину силой доставить его на явочную квартиру в окрестностях Стамбула. Если журналист в течение двух суток не изменил бы своей позиции, то тогда его было рекомендовано отпустить.



Отмечается, что группа саудовцев была разделена на три команды, каждая из которых занималась отдельно логистикой, безопасностью и собственно беседой с журналистом. При этом из 15 человек только девять находились в здании генконсульства Саудовской Аравии в момент убийства.

Напомним, Хашкаджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее стало известно, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

