Эрдоган назвал спланированной операцией убийство саудовского журналиста Хашукджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является результатом спланированной операции.

«Ожидаем, что все виновные будут привлечены к ответственности… То что произошло, — это результат спланированной операции», — цитирует Эрдогана RT.



По словам турецкого лидера, Хашукджи был не только гражданином Саудовской Аравии, но и всемирно известным журналистом.

«На нас лежит международная ответственность за расследование произошедшего. Турция будет расследовать это от лица международного сообщества», — заявил Эрдоган.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch. Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек сообщил, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

