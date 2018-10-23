Варламов раскритиковал власти РТ за отсутствие наземного перехода на одной из дорог у Казанского кремля

Блогер Илья Варламов раскритиковал отсутствие наземного пешеходного перехода на одной из дорог на перекрестке улиц Профсоюзной и Баумана у Юго-западной башни Казанского кремля.

Он отметил на своем сайте, что тротуар, который идет вдоль южной стены кремля, в этом месте упирается в подземный переход и обойти его можно только по проезжей части.

«Казанцы попросили вернуть им переход хотя бы через улицу Баумана, по которой машины ездят редко. Но татарстанский Минтранс не задумываясь ответил, что это «нецелесообразно». Причем оказалось, что к такому выводу пришла комиссия по безопасности дорожного движения администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани», — написал блогер.

Варламов подчеркнул, что «каждый человек, который хочет попасть от Казанского кремля, например, к стадиону «Центральный», обречен либо лезть под землю, либо нарушать правила».

«Большинство выбирает второе. Обычная история, когда чиновники с гаишниками вынуждают горожан переходить дорогу в неположенном месте. Учитывая, что это еще и туристический маршрут, Казань ведет себя не слишком гостеприимно. Я сейчас даже молчу про то, что все эти проезды еще 20 лет назад надо было сделать пешеходной зоной», — сообщил он.

Блогер также предложил решение проблемы.

«Чтобы у казанских водителей не случился массовый сердечный приступ, к этому можно двигаться постепенно: для начала хватило бы расширения тротуара (чтобы спуск под землю можно было обойти) и одного пешеходного перехода. Улучшить ситуацию на этом перекрестке можно дешево и быстро, но это, увы, «нецелесообразно», — подытожил Варламов.

Ранее Казань стала лучшим городом чемпионата мира по футболу — 2018 по версии Варламова.