Казань стала лучшим городом ЧМ-2018 по версии блогера Ильи Варламова

Казань заняла первое место в рейтинге городов чемпионата мира по футболу по версии блогера Ильи Варламова

Он оценивал по таким параметрам, как стадион, работа полиции, новое благоустройство, аэропорт, фан-зона и общая атмосфера в городе. В итоге столица РТ набрала 25 балов из 30 возможных.

Второе место в рейтинге занял Екатеринбург (24 балла). Далее идут Нижний Новгород (23), Ростов-на-Дону (22), Самара (21), Калининград (19), Волгоград (18), Саранск (14) и Сочи (10), сообщается на сайте Варламова.

Ранее Илья Варламов отметил хорошее благоустройство казанских парков и общественных пространств.