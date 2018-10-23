В Татарстане в 2019 году построят 12 модульных лыжных баз

В Татарстане в 2019 году планируется построить 12 лыжных баз и 104 универсальные спортивные площадки, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На эти цели запланировано потратить 427 млн рублей. Всего с начала реализации программы на строительство универсальных спортивных площадок и модульных лыжных баз было выделено 1,87 млрд. За это время построено 791 спортивная площадка и 17 лыжных баз.

Ранее «Реальное время» писало, что программа по строительству модульных лыжных баз вызвала нарекания со стороны общественников и тренеров. В частности, они обнаружили, что при строительстве базы в Тетюшах подрядчиком были допущены нарушения, а в Нижнекамске тренеры пожаловались на то, что базу построили не для учащихся спортшкол, а для коммерческого проката.