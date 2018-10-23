Директора «Вести Крым» уволили за публикацию видео расстрела в Керчи — СМИ

Директор телеканала «Вести Крым» Николай Долгачев уволен из-за публикации видеозаписи массового убийства людей в керченском колледже.



Официальных подтверждений со стороны руководства телеканала пока нет, но информацию подтвердили источники портала «Царьград».

Сам Долгачев после выхода сюжета убрал на своей странице в Facebook указание должности на телеканале, но отметил, что продолжает там работать. Позже Долгачев опубликовал пост, в котором призвал «быть аккуратнее с информацией».

Пользователи Сети, к слову, раскритиковали Долгачева за опубликованный им ролик — кадры не раскрывали новых деталей происшествия, но лишний раз демонстрировали жестокость.

Напомним, 21 октября в Сети появились записи с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа. Позднее запись была удалена.

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи. После он покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.