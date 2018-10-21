В Сети появилось видео взрыва и расстрела в колледже в Керчи

В Сети появились записи с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа.



На записи, опубликованной каналом «Вести Крым», видно, как Росляков проходит в здание учебного заведения с сумкой с оружием и боеприпасами. В кадр попали моменты взрыва и расстрела.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.