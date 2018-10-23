МВД предложило ужесточить наказание за побег с места ДТП — СМИ

В МВД России предложили ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места аварии. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.



Речь идет об авариях, где есть пострадавшие с тяжелыми травмами или погибшие. Таким водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до 4 лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от 4 до 9 лет лишения свободы, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

На данный момент УК предусматривает до 2 лет лишения свободы и от 3 до 7 лет соответственно. Кроме того, сейчас сбежавший с места аварии водитель считается трезвым, так как доказать обратное спустя некоторое время с помощью медэкспертизы невозможно.

Отмечается, что новый законопроект призван устранить пробел в законодательстве, который позволял скрывшимся с места аварии водителям в нетрезвом состоянии избежать уголовной ответственности.

Ранее МВД РФ разработало законопроект, согласно которому иностранные квалифицированные специалисты смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны будут проработать в России не меньше года.