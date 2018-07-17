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МВД упростит получение гражданства для иностранных специалистов

00:27, 17.07.2018
МВД упростит получение гражданства для иностранных специалистов

МВД РФ разработало законопроект, согласно которому иностранные квалифицированные специалисты смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны будут проработать в России не меньше года.

Сейчас иностранцы могут получить российское гражданство в упрощенном виде в том случае, если они трудятся в стране более трех лет. Такой программой воспользовались только 24 специалиста, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Министерство внутренних дел подготовило проект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства и бывшим заключенным.

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