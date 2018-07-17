МВД упростит получение гражданства для иностранных специалистов

МВД РФ разработало законопроект, согласно которому иностранные квалифицированные специалисты смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны будут проработать в России не меньше года.

Сейчас иностранцы могут получить российское гражданство в упрощенном виде в том случае, если они трудятся в стране более трех лет. Такой программой воспользовались только 24 специалиста, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Министерство внутренних дел подготовило проект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства и бывшим заключенным.